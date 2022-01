Matti Voß und die „ruhmreiche“ Klea

Matti ist das zweite Kind der Familie Voß. Er brachte bei der Geburt 3760 Gramm auf die Waage und misst 52 Zentimeter.

Keine Stunde später wird im Kreißsaal des Evangelischen Klinikums Bethel (EvKB) ein kräftiger Junge geboren, gefolgt von einem Mädchen, das um 5.51 zur Welt kommt. Die kleine Klea ist das erste Baby von Liridona Haziri. „Sie hat sich Zeit gelassen und sollte eigentlich schon am 29. Dezember kommen. Aber das Warten hat sich gelohnt. Sie ist perfekt“, schwärmt die junge Mutter, die 16 Stunden in den Wehen lag.

Die 30-jährige Mutter arbeitet als Zahnarzthelferin. Doch jetzt steht erst einmal Klea im Mittelpunkt. Der Vorname kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet in der Übersetzung die „Ruhmreiche“, die im Übrigen schon ein paar Stunden nach der Geburt richtig Hunger hatte.

Liridona Haziri mit ihrer kleinen Tochter Klea und Gesundheits- und Krankenpflegerin Melanie Lüdtke. Foto: EvKB

Melanie Lüdtke, Gesundheits- und Krankenpflegerin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, stand der jungen Mutter mit Rat und Tat zur Seite. „Das Stillen klappt schon super“, sagt Lüdtke, die sich zur Feier des Tages mit einem glitzernden Mini-Zylinder schmückte.

Weitere Geburten kündigten sich am Neujahrstag im EvKB an. Von Ruhe im Kreißsaal konnte keine Rede sein. Alle Hände voll zu tun also für den diensthabenden Oberarzt Dr. Uwe Graf. Und überhaupt ist die Zahl der Geburten im EvKB im vergangenen Jahr um 150 auf insgesamt 2125 gestiegen.

Verhältnismäßig spät ging es am Neujahrstag im Klinikum Mitte los. Dann aber gleich richtig: Um 7.54 Uhr wurde ein Mädchen per Kaiserschnitt entbunden.