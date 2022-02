Max und Moritz hätten erfrieren können

Meerschweinchen-Duo wurde in Eilshausen ausgesetzt – Verein Tiere in Not OWL beklagt „Egoismus und Empathielosigkeit“

Hiddenhausen

Max und Moritz haben einen Schutzengel gehabt. Eine Spaziergängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, fand die beiden kleinen Meerschweinchen am 6. Januar vor Kälte zitternd und eng aneinander gekuschelt direkt neben dem Parkstreifen an der Eilshauser Kirche. Die Frau rief umgehend den Hiddenhauser Verein Tiere in Not OWL an. Gisela Meyerdrees und Heike Rose machten sich sofort auf den Weg, um Max und Moritz abzuholen.

Von Sonja Töbing