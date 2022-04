May-Bike-Tour durch die Heimat

Das Spenger Jugendzentrum Charlottenburg will gemeinsam mit dem Engeraner Kleinbahnhof in die Pedale treten und lädt alle radfahrbegeisterten Jugendlichen zur May-Bike-Tour am Freitag, 20. Mai, ein.

Die Tour wird begleitet von zwei ortskundigen Mitgliedern des ADFC-Ortsvereins Enger-Spenge, die auch an der Ausarbeitung der Strecke mitgewirkt haben. Sie ist etwa 31 Kilometer lang und enthält auch einige „moderate Steigungen“, wie der ADFC-Vorsitzende Uwe Diekmann einräumt. Gänzlich ungeübt sollten Teilnehmer also nicht sein.

An vier Haltestellen schaltet sich die Biologische Station Ravensberg mit interessanten Erläuterungen zu den Örtlichkeiten ein. „Wir möchten Jugendliche für Sport und Natur begeistern“, sagt Alexander Karbouj, Mitarbeiter der Charlottenburg. Anna Brennemann von der Biostation setzt auf den Aha-Effekt. Sie möchte „zeigen, wie schön die direkte heimische Umgebung ist“.

Die Radtour beginnt um 12 Uhr am Jugendzentrum Kleinbahnhof in Enger. Von dort aus geht es zur Charlottenburg, wo um 13 Uhr beide Gruppen gemeinsam Richtung Wallenbrück aufbrechen. Erster Stop ist die alte Linde am Friedhof Wallenbrück. Dann geht es weiter durch das Warmenau-Tal zur zweiten Station in Königsbrück. „Die Warmenau ist ein ganz spannendes Gewässer, nicht zuletzt, weil sie ein Grenzfluss ist. Was das auch in Sachen Gewässerschutz bedeutet, werden wir erklären“, sagt Klaus Nottmeyer von der Biostation.

Von dort aus geht‘s bergauf zum Sportplatz Bardüttingdorf, wo die Radler ein kleiner Snack aus dem Begleitwagen erwartet. „Das ist der höchste Punkt in Spenge, von dem aus man auch einen ganz schönen Überblick hat“, findet Brennemann. Weiter geht es zu den Röthekuhlen, in denen einst Flachsbündel eingeweicht wurden, um sie für die Weiterverarbeitung geschmeidig zu machen. „Diese Teiche sind der einzige Ort in Spenge, an dem Laubfrösche wohnen“, informiert Nottmeyer.

Danach führt die Strecke ins Enger Bruch, das laut Nottmeyer aus ornithologischer Sicht einiges zu bieten hat. Deshalb werden den Radlern von der Biostation Ferngläser gestellt, mit denen die zahlreichen in den Feuchtwiesen vertretenen Vogelarten beobachtet werden können.

Die Tour ist geplant für 15 bis 20 Teilnehmer und endet gegen 17 Uhr. Neben einem straßenverkehrstauglichen Fahrrad sollte an wetterfeste Kleidung und ein Getränk gedacht werden. Für weitere Verpflegung ist gesorgt. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Tragen eines Helmes ist erwünscht und um rücksichtsvolles Fahren in der Gruppe wird gebeten.

Um Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, werden die Jugendzentren an deren Schulen eine Freistellung vom Unterricht erbitten.

Anmeldungen können bei der Charlottenburg telefonisch unter 05225/37 35 oder per E-Mail an info@charlottenburg.net und beim Kleinbahnhof unter Telefon 05224/77 55 sowie per E-Mail an team@kleinbahnhof.de sowie beim ADFC via Mail an uwe.diekmann@adfc-herford.de vorgenommen werden.