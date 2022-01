Meditation mit Livemusik in der Abtei

Das Ensemble „Canta filia“ ist am Sonntag (9. Januar) zu Gast in der Abtei Marienmünster (Schafstall).

Wie diese Zeitung Ende 2021 berichtete, sind die rund 100 Figuren (alle aus Terrakotta) erstmalig in dieser Region zu bewundern. Wegen der großen Resonanz wird die Ausstellung noch zusätzlich am morgigen Donnerstag, 6. Januar, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr geöffnet sein. Jeweils zum Abschluss eines jeden Tages wird in der Form einer kleinen rund 30-minütigen Meditation Musik zu den Texten erklingen. „Der Eintritt ist frei, es gilt die 2G-Regel“, so Hans Hermann Jansen vom Projekt Klosterlandschaft OWL.

Morgen singt das Vokalensemble „Colvoc“. Am Freitag (7. Januar) erklingt Barockmusik von Antonio Vivaldi und am Samstag (8. Januar) Musik für Harfe und Violoncello. Zum Abschluss dieser besonderen Präsentation wird am Sonntag (9. Januar) das Ensemble „Canta filia“ musizieren.