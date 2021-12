Medizinischer Notfall – 67-Jähriger fährt in Graben

Einen 67-Jährigen aus Herford hat am Montagnachmittag gegen 15 Uhr ein „medizinischer Notfall“ ereilt. Er fuhr darauf hin auf der Herforder Straße in den Graben.

Ein 67-jähriger Herforder ist gestern Nachmittag gegen 15 Uhr mit seinem Passat auf der Herforder Straße in Schweicheln in den Graben gefahren. Zuvor, so gab POK Elisabeth Möhlmann an, sei er in den Gegenverkehr geraten, habe dort den Wagen einer Herforderin (35) gestreift, die noch versucht hatte, auszuweichen. Grund war laut Polizei ein „medizinischer Notfall“ bei dem 67-Jährigen. Die Tür des Passats katte sich durch den Unfall verklemmt. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 35 Leuten an, um mit Leitern den Zugang zum Fahrzeug zu ermöglichen und die Tür mit schwerem Gerät zu öffnen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, ebenso die 35-Jährige. Sie erlitt leichte Verletzungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 10.000 Euro. Die Herforder Straße war für zwei Stunden gesperrt.