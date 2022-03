Medizinisches Material für Lwiw

Durch Geld- und Sachspenden hat das Herforder Softwareunternehmen b-next die Hilfsmittel für die Ukraine zusammengetragen. b-next-Geschäftsführer Wolfgang Fabisch ist äußerst dankbar für die große Hilfsbereitschaft. „Durch unser Büro in Lemberg wissen wir ganz genau, was die Menschen dort jetzt benötigen. So können wir konkrete Hilfe leisten“, sagt er. Obwohl in der Ukraine seit fünf Wochen ein Krieg tobt, wird in der Zweigstelle von b-next in Lemberg in der Woche täglich gearbeitet. „Wir sind in einem regelmäßigen Austausch mit den Kollegen vor Ort“, sagt Fabisch. Während die Männer nicht ausreisen dürfen, hat er zwei Kolleginnen in Herford unterbringen können. Wer mit Spenden direkte Hilfe leisten möchte, kann sich an Tel. 05221/992800 oder wf@b-next.com wenden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar