Mehr 3G-Kontrollen in den Bussen

Wie in Paderborn werden auch in den Bünder Bussen stichprobenartige Kontrollen durchgeführt.

Während in den sozialen Netzwerken kritisiert wird, dass in den Bünder Stadtbussen keine Kontrollen stattfinden, erklärt Volker Beinke, Geschäftsführer der Stadtverkehrsgesellschaft Bünde: „Die Pflicht liegt hier klar beim Fahrgast. Wir nehmen nur stichprobenartige Kontrollen vor.“ In den Bussen sind am vorderen und hinteren Einstieg Hinweisschilder angebracht, die auf die 3G-Regel hinweisen. In den kommenden Tagen dürften die Kontrollen engmaschiger werden. Denn die Verkehrsverbünde im der Region haben zusätzliches Personal eingestellt, dass dann während der Fahrt in den Bussen unterwegs sein wird. „Auch die Kontrolleure, die sonst nach den Tickets schauen, werden dann 3G nachhalten“, informiert Beinke.