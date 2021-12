Mehr als 1,4 Millionen Euro für Sanierung

Grundschule Regenbogen in Lippinghausen soll in den nächsten zehn Jahren umfassend instandgesetzt werden

Hiddenhausen

Die Grundschule Regenbogen in Lippinghausen ist in die Jahre gekommen, zahlreiche Sanierungsarbeiten stehen an. Heinrich Neustädter, Hochbautechniker der Gemeinde Hiddenhausen, hat dem Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss das umfangreiche Konzept für die kommenden zehn Jahre vorgestellt. Dieses umfasst drei verschiedene Prioritätsstufen.

Von Sonja Töbing