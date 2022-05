Mehr als 30 Prozent wählen im Voraus

Die Zahl der Briefwähler in Enger und Spenge ist auch bei der bevorstehenden Landtagswahl am Sonntag, 15. Mai, hoch, erreicht jedoch nicht den Wert der Bundestagswahl. Zu diesem Ergebnis kommen die Wahlämter in Enger und Spenge

Henri Rieke, bei der Stadt Enger für die Wahlen zuständig, kommt auf 31 Prozent Briefwähler (Stand 11. Mai), das sind 4900 von 15.617 Wahlberechtigten. In Spenge sind bisher 3685 Briefwahlbögen eingegangen, das entspricht 32 Prozent der 11.325 Wahlberechtigten, wie Manuela Bruning vom dortigen Wahlamt erklärt.

In Enger waren es bei der Bundestagswahl im Vorjahr „etwas mehr Briefwähler“, wie Rieke sagt, in Spenge ist der Unterschied mit 4500 Briefwählern in 2021 schon deutlicher. „Dies liegt aber auch daran, dass die Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen in der Regel höher ist“, so Bruning. In Spenge gingen immerhin 80 Prozent zur Bundestagswahl, in Enger 78,5 Prozent.

Wer es sich noch kurzfristig überlegt, doch per Brief zu wählen, kann in beiden Städten noch bis Freitag, 18 Uhr, die Unterlagen im Rathaus abholen. Sie müssen dann bis 18 Uhr am Wahltag ausgefüllt im Briefkasten des jeweiligen Rathauses landen, um noch mitgezählt zu werden.

Ein Hinweis für die Spenger: Aufgrund der starken Briefwahl sind die Wahllokale reduziert worden, nicht jedoch die Standorte. „Es kann also sein, dass einige in einem anderen Raum als gewohnt wählen müssen“, sagt Bruning. Es seien aber Kollegen vor Ort, die bei der Orientierung helfen.

Coronabedingt wird weiterhin auf Hygiene und Abstand geachtet. Die Wahlvorstände sind durch Plexiglasscheiben geschützt. Die Wahlberechtigten werden gebeten, neben der Wahlbenachrichtigung und dem Personalausweis wenn möglich auch Kugelschreiber und Maske mitzubringen.