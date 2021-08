Mehr als 300 Bewerber für 28 Grundstücke

Im Baugebiet nördlich der Amshausener Straße in Steinhagen haben jetzt die Erschließungsarbeiten begonnen – Los entscheidet, wer bauen darf

Wie berichtet, kann auf elf Hektar Fläche beidseitig des Fasanenweges zwischen Amshausener Straße und Haller Straße (L 756) gebaut werden (Bebauungsplan Nr. 13). Laut Daniel Meyer, im Steinhagener Bauamt für das Grundstücksmanagement zuständig, sind von den insgesamt 47 Grundstücken in diesem Bereich die drei größten Flächen für die Bebauung mit Mehrfamilienhäusern vorgesehen. „Von den verbleibenden 44 Grundstücken sind zehn für die Errichtung von Doppelhäusern vorgesehen.“ Diese werden an feste Baupartnerschaften vergeben. „Bleiben 34 Grundstücke für Einfamilienhäuser“, so Meyer.