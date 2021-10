Mehr als 400 Unterschriften

„Grün statt Grau 23“ fordert in Online-Petition freien LGS-Eintritt für alle Höxteraner

„Wir stoßen auf eine sehr große Resonanz. Erst am vergangenen Sonntag ist die Aktion ins Leben gerufen worden“, führte Falk Wennemann, bei der Kommunalwahl 2020 unabhängiger Bürgermeisterkandidat in Höxter, auf Anfrage dieser Zeitung aus. Die Interessengemeinschaft „Grün statt Grau 23“ (GSG 23), der Wennemann angehört, hat die Petition auf den Weg gebracht und an Bürgermeister Daniel Hartmann gestartet.