Mehr als 500 Prozent Gewinnzuwachs

Die 1262 Mitarbeiter (plus zehn gegenüber 2020) sind sicher allesamt fleißige Menschen, doch so einen Gewinnsprung hätten sie aus eigener Kraft nicht erwirtschaften können. Die Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Müller und Martin Uekmann begründen ihn neben Verbesserungen im Kerngeschäft mit einem doppelten Sondereffekt. Einerseits konnten die Stadtwerke im vergangenen Jahr gebildete Rückstellungen für nicht eingetretene Risiken auflösen, andererseits steuerten die zum Jahresende explosionsartig steigenden Strompreise an der Börse zum Gewinnsprung bei – der Strom aus Grohnde wurde dadurch noch wertvoller und konnte zu höheren Margen an den Markt gebracht werden.

