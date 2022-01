Mehr als 600 Paderborner bilden Menschenkette in der Innenstadt

Den Witterungsverhältnissen zum Trotz haben mehr als 600 Paderbornerinnen und Paderborner an diesem Samstag eine Menschenkette vom St.-Vincenz-Krankenhaus bis zum Rathaus der Domstadt gebildet. Mit Schals, Westen und Transparenten als Bindeglieder stand dabei im Fokus, ein klares Zeichen gegen Corona-Demonstrationen zu setzen. Zudem sollte die Solidarität zwischen den Bürgerinnen und Bürgern sowie den stark ausgelasteten Arbeitern im Gesundheitswesen symbolisiert werden.

Bei der durch das Paderborner Bündnis für Demokratie und Toleranz organisierten Veranstaltung fanden sich bei begleitendem Regen mit Beginn des Programms um 11.15 Uhr zunehmend mehr Zuhörer und Akteure an den beiden Startpunkten der Menschenkette am Rathaus und an der alten Synagoge vor dem St.-Vincenz-Krankenhaus zusammen.