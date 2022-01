Mehr als eine Tonne Marihuana abgesetzt

Wie berichtet ging es in dem Prozess, der einen Tag vor Weihnachten in Detmold gestartet war, um mehr als eine Tonne Marihuana. Diese und noch einige andere Drogen sollte die Dealer-Bande von Lippe aus in OWL und im Weser-Raum verkauft und Millionen-Gewinne erzielt haben. Die sechs Männer im Alter von 22 bis 39 Jahren machten am dritten Verhandlungstag vor dem Landgericht einen sogenannten Deal – und gestanden fast alle Vorwürfe.

