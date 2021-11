Mehr als essen und spielen

Wenn mittags der Pausengong nach der letzten Stunde ertönt, dann ist Schule noch lange nicht „aus“. Auch Grundschüler bleiben heute in großer Zahl über den reinen Unterricht hinaus vor Ort, wollen essen, spielen, entspannen, aber auch gefördert werden.

Stadt Lübbecke will Offenen Ganztag ausbauen und steckt viel Geld in Betreuung und Förderung

Immer mehr Kinder bleiben über Mittag in der Schule, immer mehr Familien wünschen eine verlässliche und gute Ganztagsbetreuung. In Lübbecke wird dazu jetzt mehr Geld bereit gestellt.

Damit sich die Betreuung im sogenannten Offenen Ganztag in Lübbecke grundlegend verbessert, will die Stadt viel Geld in die Hand nehmen.