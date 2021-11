Mehr als nur eine Schnäppchenjagd

Nach 18 Monaten Corona-Zwangspause: erster Flohmarkt in der Stadthalle – 60 Aussteller vertreten

Warburg

Rund 60 Aussteller haben am Wochenende ihre Waren in und an der Warburger Stadthalle feilgeboten. Es war der erste Flohmarkt nach 18 Monaten Corona-Zwangspause.

Von Verena Schäfers-Michels