Mehr als „nur“ Kirche

Die Ausgangslage in dem 200-Seelen-Ort war unübersehbar. Die einzige Gaststätte des Dorfes ermöglichte Versammlungen, Feiern und Aktivitäten von Gruppen. Die Schließung in den nächsten Jahren aber war absehbar, so dass keine Räumlichkeiten mehr zur Verfügung gestanden hätten. Andererseits fanden in der Hohehäuser Kirche immer weniger Gottesdienste statt. „Für uns kam Leader zur richtigen Zeit“, sagt Johannes Potthast. Die Kirchengemeinde und die Dorfgemeinschaft ergriffen die Chance, die sich mit dem Leader-Projekt verbunden hat. In einer Dorfversammlung wurde gemeinsam geplant, um eine neuartige, flexible Nutzung des Kirchengebäudes mit einem sakralen Teil und einem Gemeinschaftsraum zu entwickeln. „Nach einer kurzen Schrecksekunde stimmte die Bevölkerung einstimmig zu und versprach starken Einsatz in Sachen Eigenleistung“, so Potthast.

