Mehr als vier Jahre Haft gefordert

Bielefeld/Hüllhorst

Der Schaden ist immens: Gebäude, Gerätschaften und Waren im Wert von mehr als fünf Millionen Euro hat ein Großbrand in einer Lagerhalle in Schnathorst im vergangenen Jahr vernichtet. Verantwortlich soll dafür ein 30-Jähriger sein, der seit Januar in Bielefeld vor Gericht steht. Der Prozess geht seinem Ende entgegen: Die Anträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sind gestellt worden – und liegen denkbar weit auseinander.

Von Ulrich Pfaff