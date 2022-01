Mehr Aufwand für Grundschulen

Ein großes Lob für Schüler, Eltern und Lehrer gab es von der stellvertretenden Schulleiterin des Gymnasiums Brede in Brakel, Bärbel Lüttig: „Wir hatten am Montag keinen einzigen positiven Test in der Schule. Viele Schüler hatten sich bereits am Wochenende vorsorglich zu Hause getestet, dabei hat es zwei positive Ergebnisse gegeben und diese Kinder sind dann am Montag gar nicht erst in die Schule gekommen.“ Die Coronatests seien inzwischen längst Alltag und geübte Praxis, sagte Lüttig. Seit Beginn der Testungen vor mehr als anderthalb Jahren sei im Rahmen der Schultestungen noch nie ein positiver Fall aufgetreten. 1200 Schnelltests wurden am Montag durchgeführt, anders als noch vor den Ferien diesmal auch bei allen, die bereits geimpft sind. „Alle sind hier sehr vorsichtig und gehen sehr verantwortungsbewusst mit der Situation um. Die Testungen lassen sich gut in unseren 60-Minuten-Unterrichtsrhythmus integrieren. Außerdem sind seit den Sommerferien alle Unterrichtsräume mit Virenfiltern ausgestattet“, sagte Lüttig.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar