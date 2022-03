Mehr Auswahl hat in OWL wohl keiner

„Senne Protect“ jetzt an der Industriestraße 11 in Schloß Holte-Stukenbrock – Fachhandel für Berufsbekleidung hat sich deutlich vergrößert

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Wand mit einer Vielzahl an Schuhmodellen erinnert eher an die Laufsportabteilung eines großen Kaufhauses. Tatsächlich findet sich diese Wand in den neuen Räumlichkeiten von „Senne Protect“ an der Industriestraße 11. „Wir haben wohl die mit Abstand größte Auswahl in ganz Ostwestfalen-Lippe“, sagt Inhaber Marcus Laube.

Von Dirk Heidemann