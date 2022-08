Mehr Authentizität geht nicht

In der Theatergruppe „Die Unerhörten“ thematisieren Wohnungslose auf dem Bielefelder Kesselbrink das Leben auf der Straße

Als wohnungslos gelten Menschen ohne festen Wohnsitz oder geschützten privaten Wohnraum, also auch solche, die in Frauenhäusern oder Notunterkünften leben. Gesicherte Daten über die Zahl der Betroffenen in Deutschland gibt es zwar nicht. Dennoch ging die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Wohnungslosenhilfe für das Jahr 2018 von 678.00 Personen aus, davon 25 Prozent Frauen (59.000) und 8 Prozent (19.000) Minderjährige. Tendenz steigend.

