Mehr Geld für neue Mülltonnen

Kreis Höxter

Viele Menschen im Kreis Höxter benötigen derzeit offenbar neue Mülltonnen. „Deutlich mehr als erwartet“, sagt der Abfallexperte beim Kreis Höxter, Hubertus Abraham. Darum reichen die im Kreishaushalt für dieses Jahr vorgesehenen 93.000 Euro für Behälterwechsel nicht aus. Die Verwaltung will das Budget auf 128.000 aufstocken. Der Kreistag muss dem Vorhaben zustimmen. In die politische Beratung geht es an diesem Donnerstag im Finanzausschuss.

Von Marius Thöne