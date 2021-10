„Mehr Geld reinstecken“

Viele Paderborner wissen gar nicht, dass eines der größten Sportinternate Nordrhein-Westfalens in Paderborn betrieben wird. Mehr finanzielle Unterstützung von der Stadt für das Sportinternat an der Kurt-Schumacher-Straße forderte Uwe Diedam als Geschäftsführer des Forums Paderborner Spitzensport in der jüngsten Sportausschuss-Sitzung.

„Unser Budget ist auf Kante genäht, wir haben eine Unterdeckung von elf Prozent, das sind 71.000 Euro“, betonte Diedam. Zum Hintergrund: Im vergangenen Jahr wurde eine jährliche Grundsatzförderung der Stadt von 40.000 Euro für das Sportinternat beschlossen. Das war allerdings weit entfernt vom Vorschlag des Sportinternats, in dessen Antrag von 120.000 Euro die Rede war. Diedam: „Die Unterdeckung macht uns richtig Kopfzerbrechen.“ Er wählte klare Worte in Richtung Stadt: „Bitte stecken Sie mehr Geld in das Internat. Es ist ein Schatz, von dem auch die Stadt profitiert.“ Es lohne sich, den Stadtsäckel weiter aufzumachen. „Das ist so wichtig für uns, um ruhiges Fahrwasser zu erreichen.“