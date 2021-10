Erster Bauabschnitt im Dorfgemeinschaftshaus in Riesel beendet – Land beteiligt sich mit 108.000 Euro

Riesel

166.000 Euro sind in die Renovierung des Dorfgemeinschaftshauses in Riesel geflossen. Der erste Bauabschnitt ist jetzt beendet. Im kommenden Jahr soll im Rahmen des zweiten Bauabschnittes der WC-Bereich in Angriff genommen werden.

Von Meike Oblau