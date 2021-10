Mehr Olympia auch im Kreis Höxter

In seinen Ämtern als stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister ist Heiner Kortebusch bestätigt worden. Den Vorstand komplettieren werden als Beisitzer Dr. Norbert Börste sowie Achim Sandmann als Leiter des DLRG-Bezirks Hochstift -Paderborn.

Michael Scholle bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen, welches er als Ansporn nehme, auch zukünftig die olympische Werte Leistungsbereitschaft, Fair Play, Teamgeist und Völkerverständig, die das Leitbild der DOG darstellen, im Sinne des Vereins nach außen zu vertreten. Da die DOG seit vielen Jahren bereits etablierter Bestandteil der sportlichen Vereinslandschaft im Hochstift sei, sei es ihm ein Anliegen, die DOG auch im Kreis Höxter nachhaltig zu verankern.

Der stellvertretende Vorsitzender Heiner Kortebusch ergänzt, dass auch zukünftig die Förderung im Kinder- und Jugendbereich Priorität habe. Weiterhin sollen in Kooperation mit Sport- und Ernährungswissenschaftlern Vorträge, Veranstaltungen und Projekte initiiert werden.

Michael Scholle ist Nachfolger von André Wiersig, der aufgrund seiner sportlichen Höchstleistungen in den vergangenen zwei Jahren zeitlich sehr eingespannt war und sich für die Versammlung entschuldigen ließ. André Wiersig sei als Extremschwimmer der erste deutsche Schwimmer gewesen, der die Ocean’s Seven absolvierte, erläuterte Heiner Kortebusch. Dies sei immerhin die größte Herausforderung im Langstreckenschwimmen. „Ganz aktuell schwamm er am 21. August 2021 er als erster Mensch vom Festland nach Helgoland“, so der stellvertretende Vorsitzende.

Der Bericht über die Ereignisse der vergangenen Monate fiel dieses Mal deutlich kürzer aus, da übliche Aktivitäten der DOG wie die Förderung von Bewegungskindergärten, durch die Corona-Beschränkungen geruht hatten. Auch Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen der DOG im Jahre 2021 sind daher ausgefallen.