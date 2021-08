„Mehr OWL nach Berlin bringen“

„Es gibt eine Zuspitzung in zwei Lager. Einen Linkskanzler gegen einen bürgerlichen Kanzler, eine Linkskoalition gegen eine bürgerliche Koalition. Die Fronten sind jetzt klar. Auch weil Olaf Scholz nicht ausschließt, sich von den Linken wählen zu lassen“, sagte der Bezirksvorsitzende der CDU in Ostwestfalen-Lippe am Donnerstag bei der Vorstellung der CDU-Direktkandidaten in Stukenbrock.

