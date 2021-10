Mehr pflegefreie Gräber

Paderborn

Die Bestattungskultur ist im Wandel – das zeichnet sich auch in Paderborn deutlich ab. Während im Jahr 2000 nur jede zweite Beisetzung in einer Urne erfolgte, sind es inzwischen sechs von zehn Bestattungen. Von 1273 Beisetzungen im vergangenen Jahr erfolgten nur noch 404 traditionell in einem Sarg in einem Reihen- oder Wahlgrab. Diese Zahlen stellte die neue Leiterin des Umwelt- und Grünflächenamtes Jessica Schütte dem zuständigen Ausschuss vor.

Von Maike Stahl