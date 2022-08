Mehr Platz für Getränke und Bio

Nach zwei Monaten steht der noch geschlossene Markant-Markt in Bielefeld-Ummeln kurz vor seiner Wiedereröffnung

Bielefeld-Ummeln

Eine wichtige Lebensmittel-Einkaufsquelle der Menschen in Ummeln, die zwei Monate lang versiegt war, soll schon bald wieder sprudeln: Unter dem neuen Namen Markant Polat eröffnet der langjährige Markant-Markt Isringhausen an der Föhrenstraße am 1. September wieder – unter neuer Leitung und mit einem geringfügig abgewandelten Sortiment.

Von Markus Poch