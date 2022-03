Mehr Platz für Mensch und Material

Brakel

In Brakel ist am Donnerstagnachmittag der symbolische Spatenstich zum Bau einer neuen Rettungswache erfolgt. Auch die neue Rettungsdienstzentrale für den Kreis Höxter soll künftig an der Warburger Straße 65 ihren Sitz haben. Insgesamt investiert der Kreis Höxter mit Hilfe der Krankenkassen fast sieben Millionen Euro in den Neubau.

Von Reinhold Budde