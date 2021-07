Mehr Plätze, mehr Personal

Um dem steigenden Bedarf an Ganztagsplätzen gerecht zu werden, wird sich die derzeitige Betreuungsquote von 35 Prozent mittelfristig in Richtung 50 Prozent bewegen. Dafür sind jetzt bereits wichtige Weichen vom Schulausschuss gestellt worden. Über die aktuellen Veränderungen wurde der Jugendhilfeausschuss während seiner jüngsten Sitzung unterrichtet.

Mehr Plätze gibt es in Löhne-Bahnhof sowie in Melbergen-Wittel und Mennighüffen-Ost. Weil in Löhne-Bahnhof im Grundschul-Ganztag derzeit 81 Schüler mit Überbelegung in drei Gruppen betreut werden, gibt es dort vom Schuljahr 2021/2022 eine zusätzliche Gruppe, die 20 Fehlplätze auffangen soll. Zwei zusätzliche Ergänzungskräfte mit jeweils 15 Wochenstunden sind für die Betreuung vorgesehen.