Mehr Raum für bedrohte Arten

Auch In Nordborchen laufen derzeit Arbeiten, um dem Artenschutz mehr Raum zu geben. Aktuell wird ein etwa 8000 Quadratmeter großes Gelände der Gemeinde Borchen in Nordborchen kurz hinter der Almebrücke im Bereich Ranzenberg gerodet, um dort eine Freifläche für Tiere und Pflanzen zu schaffen. Ortsvorsteher Gerald Klocke (SPD): „Damit wird dort Offenland gestaltet, in dem sich unter anderem bedrohte Tier- und Pflanzenarten ansiedeln können.“ So sind bereits auf der Fläche, auf der in früheren Zeiten Steine abgebrochen wurden für den Eisenbahn- und Hausbau mehrere Tiere angetroffen worden, die auf der Liste der gefährdeten Arten stehen, darunter die Zauneidechse und die Geburtshelferkröte.

