Mehr Sicherheit für das eigene Rad

Die ADFC-Ortsgruppe Löhne bietet auf dem Marktkaufparkplatz eine Codieraktion an

Georg Hofemann (links), Falk Georgi (hinten) und Dieter Schlage vom ADFC Löhne bieten seit Donnerstag die Fahrradcodieraktion in einem Zelt vor dem Marktkauf an. Zudem informieren sie dort auch

Durch die Vielzahl der eingegangenen Anmeldungen waren sie auf die hohe Nachfrage gut vorbereitet. An diesem Samstag besteht von 10 bis 14 Uhr noch einmal die Möglichkeit, sein Fahrrad beim ADFC codieren zu lassen. Interessenten sollten sich per E-Mail an georg.hofemann@adfc-herford.de anmelden.