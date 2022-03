Mehr Sicherheit für Radfahrer in der Stadt

Dies ist auch fester Bestandteil des geschlossenen Kooperationsvertrages zwischen Stadt und Polizei. Daher findet bis zum 15. April 2022 eine Ausstellung in einem Schaufenster in der Bruchstraße 34 statt. Neben einem verkehrssicheren Fahrrad und einer Auswahl an reflektierenden Materialien für die passende Ausstattung beim Radfahren, werden auch Fahrradhelme von Unfallopfern ausgestellt. So möchte die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Lippe auf die wichtigen Themen Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr aufmerksam machen und sensibilisieren. Gerade Menschen, die viel mit dem Fahrrad unterwegs sind, sollen auf diese Weise erreicht werden. Denn: Im Straßenverkehr sind Rad-, E-Bike- und Pedelec-Fahrende besonders gefährdet.

Mit Reflektor erhöht sich die Sichtbarkeit von 25 auf 140 Meter

Eine Person mit dunkler Kleidung und ohne Reflektoren am Rad kann nur in einer Entfernung von 25 Metern von anderen wahrgenommen werden – diese Strecke legt ein Auto bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h in nur einer Sekunde zurück, so dass ein Ausweichen oder Anhalten unmöglich ist. Eine Person auf dem Rad mit reflektierender Kleidung und Reflektoren ist dagegen 140 Meter für andere Verkehrsteilnehmende sichtbar – hier bleiben immerhin sechs Sekunden Zeit zum Reagieren.

Das passende Schaufenster für die Ausstellung war in Kooperation mit dem Zukunftsmanagement der Stadt Detmold schnell gefunden. Im Rahmen des „Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“ – einer Initiative der Landesregierung und des Landtages Nordrhein-Westfalen – können leerstehende Ladenlokale auf Zeit angemietet werden. So werden Kommunen dabei unterstützt, Leerstände zu füllen und die Innenstädte zu beleben.