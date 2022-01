Mehr Sicherheit für Taxi-Fahrer und Kunden

Das Unternehmen Taxi-Max ist in Hiddenhausen und Herford unterwegs, die dort beschäftigten Fahrer sind alle durchgeimpft, sagt Geschäftsführer Elias Fidan. Auch für Taxi Hoffmeier, ehemals ebenfalls in Hiddenhausen ansässig, nun aber in Herford zu finden, sitzen ausschließlich geimpfte Fahrer am Steuer.

Foto: Sonja Töbing