Mehr Unfälle – mehr Kontrollen im Kreis Paderborn

Landrat Christoph Rüther appelliert an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer

Paderborn

Fuß vom Gas. Handy weg am Steuer. Kein Alkohol und Drogen im Straßenverkehr: Diese drei Forderungen stellt Landrat Christoph Rüther an die Verkehrsteilnehmer im Kreis Paderborn. Damit allein ist es aber nicht getan: Die Polizei kündigt für dieses Jahr intensive Kontrollen an und hat sich personell verstärkt.

Von Ingo Schmitz