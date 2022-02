Mehr Unterstützung für die Lehrer

Lernstatt der Stadt Paderborn will technischen Support ausbauen – nächste Bildungskonferenz am 11. November

Paderborn

Der Termin der zweiten Bildungskonferenz in Paderborn steht fest. Sie wird am 11. November stattfinden. Aber was hat die erste am 17. September 2021 im HNF überhaupt gebracht?

Von Dietmar Kemper