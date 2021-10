Mehr Unterstützung und mehr Geld

Kristin Bleibohm, stellvertretende Tierheimleiterin, hatte wie alle im Tierheim gehofft, dass es „Ricky“ schafft. Doch der Pomeranian Spitz, der unter schlimmen Bedingungen quer durch Europa verschickt werden sollte, war bei seiner Ankunft in Vlotho in einem schlechten Zustand. Er starb an einem angeborenen Herzfehler.

Foto: Heike Pabst