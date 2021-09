Mehr Vielfalt im eigenen Garten

Enger

In diesen Wochen beginnen in den heimischen Gärten wieder die Vorbereitungen für den Winter. Wer dabei auf Ableger stößt, die er abgeben könnte und zugleich Interesse daran hätte, seinen Garten mit ein paar neuen Pflanzen für Insekten und Vögel noch attraktiver zu machen, der sollte am Samstag, 9. Oktober, von 11 bis 14 Uhr an der Pflanzentauschbörse im Haus der Kulturen (HdK) teilnehmen.

Von Ruth Matthes