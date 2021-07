Bielefeld/Paderborn

Bauboom in OWL: Die Zahl der Wohnungen in der Region ist in den vergangenen zehn Jahren um 5,5 Prozent oder rund 52.000 Einheiten auf 1.005.464 gestiegen. Das geht aus am Montag veröffentlichten Daten des Statistischen Landesamtes für die Zeit von 2010 bis Ende 2020 hervor.

Von Oliver Horst