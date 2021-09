Mehr Zeit für Pferdetherapie

Schlangen

Wer in den vergangenen fünf Jahren im Rathaus anrief, um den Bürgermeister zu sprechen, landete bei ihr: Heike Bailey. Aber die Schlänger Bürger werden sich an eine neue Stimme gewöhnen müssen. An diesem Freitag hat Bailey ihren letzten Arbeitstag im Vorzimmer des Schlänger Verwaltungschefs.

Von Uwe Hellberg