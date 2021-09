Mehr Zeit zum Bummeln

Der Paderborner Wochenmarkt ist beliebt: Längere Öffnungszeiten an den Markttagen sowie ein zusätzlicher Abendmarkt unter der Woche könnten nach Meinung der Rathausmehrheit von CDU und Grünen zu einer weiteren Belebung der Innenstadt führen. Die Verwaltung soll nun prüfen, ob ein solches Angebot möglich ist. Den Auftrag dazu hat der Märkte-Ausschuss einstimmig erteilt.

Politik will eine Ausweitung des Paderborner Wochenmarkt-Angebotes prüfen lassen

Der Paderborner Wochenmarkt ist insbesondere am Samstag sehr stark frequentiert. Aber auch der Mittwochstermin erfreut sich bei vielen großer Beliebtheit.

„Wir sind mit der Entwicklung des Wochenmarktes sehr zufrieden. Die Menschen halten sich dort gern auf“, stellte CDU-Ratsherr Dieter Honervogt in der Sitzung fest. Aber der Marktplatz könnte noch etwas mehr Belebung vertragen, erläuterte er den Grund für den gemeinsamen Antrag. Wenn man an den Markttagen zum Beispiel die Öffnungszeiten der Imbissbuden bis in den Nachmittag ausweiten würde, würden dies Einzelhandel und Citymanagement deutlich begrüßen, berichtete der stellvertretende Bürgermeister.