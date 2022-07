Mehrere Alkoholunfälle im Bünder Land

Nach Angaben der Polizei hatte sich der erste Promille-Crash bereits in der Nacht auf vergangenen Freitag zugetragen – und zwar in Kirchlengern. Etwa gegen 0.10 Uhr steuerte ein 28-Jähriger aus der Elsegemeinde seinen Polo zunächst über die Löhner Straße in Richtung Kirchlengern. „Nachdem er nach links auf die Herforder Straße einbog, kam er einige Meter weiter in Höhe des Oberbehmer Weg plötzlich nach links von der Fahrbahn ab“, teilt eine Polizeisprecherin mit.

