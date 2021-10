Mehrere E-Bikes in Bad Driburg gestohlen

Mehrere E-Bike-Diebstähle in Bad Driburg sind in den vergangenen Tagen zur Anzeige gebracht worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Räder waren in Gartenhütten und Garagen abgestellt

In der Mühlenstraße wurde ein E-Bike aus einer verschlossenen Gartenhütte entwendet. Die Tat muss sich in dem Zeitraum zwischen dem 19. Oktober nach 18 Uhr und dem 22. Oktober, 7 Uhr, ereignet haben. Ebenfalls in der Mühlenstraße wurden ein weiteres Damen-E-Bike und Werkzeug aus einer Garage entwendet. Der mögliche Zeitraum lässt sich bei dieser Tat eingrenzen zwischen Samstag, 23. Oktober, nach 20 Uhr bis Sonntag, 24. Oktober, um 11 Uhr.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Straße „An den Fischteichen“. Dort wurde aus einer Gartenlaube ein kurzzeitig abgestelltes Herren-E-Bike entwendet. Hier gibt die Polizei die Tatzeit mit Freitag, 22. Oktober, zwischen 6.50 und 7 Uhr an. In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 05271/962-0.