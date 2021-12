Mehrere Morde und ein Vermisstenfall

Der Kulturkreis Borchen lädt zum neuen Dinnerkrimi „Die drei Augen des Todes“ ein, der am 4. und 5. Februar jeweils um 19.30 Uhr im Mallinckrodthof aufgeführt wird. Dabei geht es ins englische Dorf Nibblebridge.

Dinnerkrimi „Die drei Augen des Todes“ am 4. und 5. Februar im Mallinckrodthof Borchen

Bei einem leckeren Drei-Gänge-Menü, zubereitet von der Genusswerkstatt Borchen, sind die Teilnehmer mittendrin im mörderischen Nibblebridge, in dem einige Morde aufzuklären sind – und zudem Violet Woodpecker verschwunden ist.

Das Verschwinden ihrer Gesellschafterin stürzt Lady Rose Tyler in Aufregung, die befürchtet, Violet sei auch dem mysteriösen Unbekannten zum Opfer gefallen, der bereits ihre Freundinnen und den Second Earl of Ellenborough umgebracht hat. Doch wer ist der Täter? Die Darsteller der Borchener Schauspielgruppe machen sich genauso verdächtig wie Personen aus dem Publikum, die gerne mitmachen dürfen oder einfach den Abend genießen können.

Die Teilnahme kostet 60 Euro pro Person. Darin enthalten sind ein Begrüßungssekt, ein Drei-Gänge-Menü und Getränke. Karten gibt es von sofort an im Bürgerbüro der Gemeinde Borchen unter Telefon 05251/3888122. Falls Corona die Veranstaltung nicht zulässt, sind als Ausweichtermine der 13. und 14. Mai vorgesehen.