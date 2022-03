Mehrere Schaufensterfronten zerstört

Bünde

Ein bislang unbekannter Mann hat am Wochenende mehrere Schaufenster an einem Gebäudekomplex in der Bünder Innenstadt zerstört und ist dann geflüchtet. Der Sachschaden ist immens. Die Kripo ermittelt in der Sache. Vor einiger Zeit waren in der Elsestadt schon einmal massenhaft Glasscheiben eingeworfen worden.

Von Daniel Salmon