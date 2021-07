Mehrtägige Sperrungen durch Straßenbauarbeiten

An einem Nadelöhr in Höxter laufen über einige Tage Bauarbeiten. Die Brenkhäuser Straße ist noch bis Montag, 12. Juli, immer stellenweise gesperrt.

An der vielbefahrenen Kreuzung B64/B239 Brenkhäuser Straße kommt es diese Woche zu Sperrungen.

Straßenbauarbeiten werden dort auf der B 64 an der Kreuzung Richtung Brenkhausen/Kaserne vorgenommen, berichtet Straßen NRW. Es komme zu Einschränkungen und auch zu Umleitungen. Dem Nahverkehrsverbund nph ist wichtig, dass die Busfahrgäste wissen, dass sie auf der Brenkhäuser Straße zeitweise nicht in alle Richtungen transportiert werden können. Eine Umleitung der Buslinien Hx 2 und Hx 4 ist über die Straße „Im Flor“ vorgesehen. Die Linie Hx2 kann stadtauswärts die Haltestellen „An den Birnbäumen“ und „Bergstraße“ nicht bedienen. Mit Verspätungen ist zu rechnen, so der Nahverkehrsverbund.