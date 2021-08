„Mehrwert wiegt Kosten nicht auf“

Aber von Anfang an: Im Jahr 2003 wurde die städtische Tourismus-Radroute Nr. 10 zwischen eben diesen Brücken auf die parallel zum Kanal führenden Gemeindestraßen Neuenfelder Straße/Zur alten Brücke und Am Bruch verlegt. Grund für diese Maßnahme war die Aufforderung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) an die Stadt Preußisch Oldendorf für die Radwanderwege am Kanal die Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. Dieses wurde seinerzeit von der Stadt für diese, aus touristischer Sicht sicherlich attraktive Route, abgelehnt. Zwar unterstützt die WSV Kommunen beim radverkehrstauglichen Ausbau der Betriebswege an den Bundeswasserstraßen. Hierfür stellt sie Mittel in Höhe von 90 Prozent der Kosten für den Radwegeausbau zur Verfügung. Voraussetzung ist aber Bereitschaft der Kommune, die zusätzliche Unterhaltslast und Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar