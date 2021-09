Meierguss kontra Aktionsbündnis

Im Verfahren um die Erweiterungspläne der Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG aus Rahden ist es am Dienstag im Haus Bohne zu einem ganztägigen Erörterungstermin zwischen dem Unternehmen und der Bezirksregierung Detmold gekommen. In der öffentlichen Sitzung war es Bürgerinnen und Bürgern möglich, sich mit Nachfragen und Kritik an die Firma zu wenden.

