Meilenstein für Medizinische Fakultät

Bielefeld

Das neue Gebäude R2 der Medizinischen Fakultät an der Morgenbreede ist fertig, indes fehlt noch das Innenleben in den 45 Laboren und 120 Büros auf insgesamt fünf Etagen. Einzig in der vierten Etage gehen die ersten 60 Medizinstudenten Bielefelds bereits ein und aus.

Von Kerstin Sewöster