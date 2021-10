„Mein Büro steht immer offen“

Teilhabemanager Shpetim Kaludra kümmert sich in Hiddenhausen um junge Geflüchtete

Im Laufe der Zeit hat sich Kaludra ein Vertrauen erarbeitet, das ihm bei Gesprächen zugute kommt. „Viele meiner Klienten kenne ich schon so lange, da gab es meine halbe Stelle als Teilhabemanager noch gar nicht“, erzählt er. „Dieses Vertrauen ist eine unglaublich wichtige Basis für unsere Arbeit“, betont Jörg Luttmann, Leiter des Amtes für Wohnen und Soziales. Er und Kaludra seien ein Team, das dafür Sorge trage, dass die Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ auch weiterhin Früchte in Hiddenhausen trage.